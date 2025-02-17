أخبار مصرية

الرئيس السيسى: دعم الأشقاء فى المملكة العربية السعودية جدير بالتقدير والاحترام

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى: دعم الأشقاء فى المملكة العربية السعودية جدير بالتقدير والاحترام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على كلمته وتقديمه التحية للشعب المصري، قائلا: "الكلام الرائع والداعم من شقيقي وأشقائنا في المملكة، في الظروف اللي بتمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير، وجدير بالاحترام والإشادة".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "أشكر سمو الأمير على هذه الدعوة، والكلمة الرائعة اللي اتقالت، ومش هخرج كتير عن الكلام اللي قاله وزير البترول".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا