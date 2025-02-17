الرئيس السيسى: دعم الأشقاء فى المملكة العربية السعودية جدير بالتقدير والاحترام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على كلمته وتقديمه التحية للشعب المصري، قائلا: "الكلام الرائع والداعم من شقيقي وأشقائنا في المملكة، في الظروف اللي بتمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير، وجدير بالاحترام والإشادة".

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "أشكر سمو الأمير على هذه الدعوة، والكلمة الرائعة اللي اتقالت، ومش هخرج كتير عن الكلام اللي قاله وزير البترول".