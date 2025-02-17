الرئيس السيسى: أثمن الدور الرائع والداعم للمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025: "أثمن الدور الرائع والداعم للمملكة العربية السعودية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.

وتأتى الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلي وإعادة تصديره إلى أوروبا.