الرئيس القبرصى: شرف عظيم أن أكون في مصر دولتى الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أنه لشرف عظيم أن أكون في مصر في زيارتي السادسة لها، ويوم تاريخي في ظل توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع مصر وأوروبا، مضيفا أن هذه الزيارة السادسة لى لمصر منذ تولى الرئاسة القبرصية من عامين، ومصر دولتى الثانية".

وتابع أن الوضع في المنطقة عصيب وفي مصر ولكن نحاول أن نضع خارطة للطريق من أجل إثبات أن مصر وقبرص شريكان أساسيان بالمنطقة.

وقال خلال كلمه له في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث ستسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر.