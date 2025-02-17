وزيرة التنمية المحلية تعلق على سعر البيض بمعرض أهلا رمضان بشبرا وتوجه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد مشتملات معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث استعرضت مع العارضين أسعار السلع الغذائية بالمعرض.

وخلال جولتها، علقت على أسعار البيض، والتي كانت تصل 155 جنيها للكرتونة الواحدة، قائلة: "إحنا لسه مفتتحين معرضا بالأمس بالجيزة وسعر كرتونة البيض به 145 جنيها"، ليتم على الفور تعديل سعر البيع للجمهور إلى 145 جنيها.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ، السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن طوال الشهر الكريم، والتي ضمت "الأرز والمكرونة والزيت والسمن واللحوم والمكسرات، والسكر والتمر والبلح والياميش، وغيرها من المواد الغذائية، حيث حرصت علي استعراض الأسعار لكل السلع الغذائية والتأكيد على التخفيضات بالأسعار والتي تتراوح ما بين 10 إلى 30%، بالإضافة التأكد من توفير ثلاجات للحوم بالمعرض.

وأضاف حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادرا، حتى الآن بالإضافة إلى أنه جاري تجهيز 8 معارض رئيسية، والتوسعة في عدد الشوارد المنتشرة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 126 منفذًا، بالإضافة إلى 125 سلسلة تجارية وهايبرات تشارك بتخفيضات، وتم التنبيه بضرورة تواجد ركن داخل كل مكان مخصص بالأسعار المخفضة.

وتابع أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى 334 منفذ مشروع جمعيتي، و88 مجمعا استهلاكيا تابعا لوزارة التموين تغطي كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادرًا أيضًا.

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.