الرئيس السيسى: اتفاقيات قبرص دليل حرصنا على بناء وتطوير علاقات شعوبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025: "النهاردة بتوقيع اتفاقيات مع الصديقة والشقيقة دولة قبرص مع الرئيس الصديق العزيز نيكوس، ما يخص تطوير التعاون فيما يخص حقلي أفروديت وكرونوس القبرصين الرابطين مع مصر فيما يخص مصلحة الشركاء، دا دليل على حرصنا على تطوير وتنمية وبناء علاقات لصالح شعوبنا".

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.

تأتى الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلي وإعادة تصديره إلى أوروبا.