الرئيس السيسى: نسعى في مصر دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "احنا في مصر نسعى دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير، وبنقول مهم إننا نعمل من أجل البناء والتعمير بعيدا عن أي مظاهر تؤدي إلى عكس ذلك".

وأضاف: "أرحب بكم وأتمنى لكم مرور الفعاليات خلال النهاردة والأيام القادمة بالشكل الذي يليق بالحجم الكبير للشركات الموجودة والنقاشات التي تتم فيه، وأشكر من ساهم في إعداد وتجهيز هذه الفاعلية وأتمنى لكم كل التوفيق، أشكركم وسعيد بوجودكم في مصر، شكرا جزيلا".

وشهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم في القاهرة في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025 توقيع أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.

وتأتى الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلي وإعادة تصديره إلى أوروبا.