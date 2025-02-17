أخبار مصرية

الرئيس السيسى: الكلام الرائع والداعم من الأشقاء فى المملكة جدير بالتقدير والاحترام

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الرئيس السيسى: الكلام الرائع والداعم من الأشقاء فى المملكة جدير بالتقدير والاحترام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:29 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على كلمته وتقديمه التحية للشعب المصري، قائلا: "الكلام الرائع والداعم من شقيقي وأشقائنا في المملكة، في الظروف اللي بتمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير، وجدير بالاحترام والإشادة".

 

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025: "أشكر سمو الأمير على هذه الدعوة، والكلمة الرائعة اللي اتقالت، ومش هخرج كتير عن الكلام اللي قاله وزير البترول".

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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