هشام سويلم: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قلعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:29 مساءً - قال النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتي تمس قلب كل عربي ومسلم، إنه يدعم القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموقف القوي والمبدئي الذي تتبناه مصر تجاه القضية الفلسطينية، والذي يعكس عمق الدور التاريخي لمصر كداعم أساسي للشعب الفلسطيني الشقيق، وكمحور رئيسي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف سويلم، لقد أثبتت مصر، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها ليست مجرد دولة مجاورة لفلسطين، بل هي قلعة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مبادئ العدل والسلام، مثمنا حجم الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم، والجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية والتي تؤكد أن مصر تقف في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية، وتسعى بكل جهدها لوقف العنف وحماية المدنيين وإيجاد حلول عادلة ودائمة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك عبر حدود يونيو 1967.

وقال النائب هشام سويلم، إن موقف مصر القوي ليس مجرد موقف سياسي بل هو تعبير عن إرث تاريخي وإنساني، يجسد قيم التضامن العربي والإسلامي، مشيرا إلي أن مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدرك أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق العدل للشعب الفلسطيني، وأن السلام الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء في فلسطين منذ عقود.

وجدد دعمه لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق السلام والعدل في المنطقة، مضيفا نحن على ثقة تامة بأن مصر ستظل كما كانت دائمًا منارة للأمل وعمادًا للاستقرار وسندًا قويًا لكل قضايا الأمة العادلة، موجها التحية للشعب الفلسطيني الصامد، الذي يواصل نضاله من أجل الحرية والكرامة، مشددا علي أن مصر ستظل إلى جانبه حتى يحقق أهدافه المشروعة كما ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن فخرنا بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يجسد بكل قوة وحكمة دور مصر الريادي في المنطقة والعالم.