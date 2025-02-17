عفت السادات: الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:29 مساءً - أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف عن أى رئيس أمريكى سابق، حيث أن دور المؤسسات ليس أساسيا بل ثانوى، وترامب يتمتع باستقلالية ورؤية مختلفة تماما عن سابقيه من الرؤساء الأمريكيين، لذلك تصريحاته يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهو ماضى قدما لتنفيذ كل ما يعلنه، مشيرا إلى أن الرئيس السادات تعامل برؤية واضحة وكاشفة مكنته من تحقيق نجاحات، وهو ما يلزم علينا التفكير بنفس الأسلوب.

وأضاف "السادات" خلال حواره لـ "اليوم السابع" أن الرئيس السيسى واضع القضية على رأس أولوياته، لكن إلى متى وأصحاب القضية منقسمون لا يبحثون عن الصالح الحقيقى لقضيتهم؟

وشدد على أن استمرار الانقسام بين مكونات المجتمع الفلسطينى وغياب القيادة الحقيقية أكبر خطر على القضية الفلسطينية، فعلى الشعب المصرى ألا يتحمل أكثر من ذلك، فالشعب المصرى تحمل أكثر مما يحتمل لكن لا يجب أن نتبنى قضايا أصحابها يتخلون عنها بشكل واضح، حاولنا رأب الصدع مرات، وتمت الدعوة لاجتماعات للم الشمل من أجل صياغة رؤية فلسطينية موحدة، لكن الانقسام بيزيد، لذلك آن الآوان لمصر أن ترى الأمور بمنظور مختلف، فنحن نجحنا فى استرداد كرامتنا وأرضنا بالرؤية المختلفة، لذلك نجحنا فى تحقيق السلام فباتت مصر واحة للسلام، لذلك إذا لم يتم التعامل على نفس مستوى المسؤولية من الآخرين يجب أن نعيد النظر فى هذا الملف، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأولادنا فى توقيت تستأسد فيه الولايات المتحدة على العالم.