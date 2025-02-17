معرض أهلا رمضان 2025: خصومات كبيرة على السلع الغذائية

رياض - احمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المعرض الرئيسي "أهلا رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية القاهرة، خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري.

وتولي الحكومة اهتماما خاصا بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تحظى بترتيبات خاصة في كافة المنازل المصرية.

أسعار المنتجات الغذائية التي يقدمها معرض أهلا رمضان 2025

وفي هذا السياق نرصد أهم أسعار المنتجات الغذائية التي يقدمها معرض أهلا رمضان 2025 المقام بمركز المعارض، والتي شملت أسعار اللحوم والدواجن ضمن مجموعة واسعة من المنتجات.

كفتة 800 جرام بـ 185 جنيه

دواجن مجمدة 1 كيلو بـ 120 جنيه

اللحوم كتل 1 كيلو بـ 180 جنيه

كيس سكر أبيض 1 كيلو بـ 30 جنيه

كيس أرز أبيض 1 كيلو بـ 28 جنيه

سجق بقرى 400 جرام بـ 90 جنيه

مكس كباب 800 جرام بـ 235 جنيه

دواجن مجمدة 1100 جرام بـ 132 جنيه

عبوة لحم قطع مجمدة 1 كيلو بـ 185 جنيه

عبوة لحوم قطع مجمدة 250 جرام بـ 47 جنيه

عبوة لحوم قطع مجمدة 500 جرام بـ 92 جنيه

زجاجة زيت عباد شمس أوكراني 1 لتر بـ 63 جنيه

ويقام المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمركز مدينة نصر للمعارض، ويهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية ورمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الغذائي.