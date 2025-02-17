نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 04:28 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان المبارك، تحت شعار: "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ فعاليات إطلاق صندوق «تحيا مصر» لقافلة المساعدات الإنسانية الشاملة المتجهة لقطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أسهمت جامعة الازهر فيها بعديد من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المساعدات من خلال جهود كبيرة بذلتها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن إسهام جامعة الأزهر في القافلة الكبري جاء انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن انطلاق القافلة كان بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات المعمارية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الخارجية، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأضاف صديق أن إرسال القافلة جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبيَّن فضيلته أن القافلة تضم أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتهم الـ 7200 طن من المواد الغذائية والإغاثية وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والأدوية لتصل إلى قطاع غزة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما بين صديق أن صندوق «تحيا مصر» أطلق مبادرة «أبواب الخير» لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث توفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، ولحوم ودواجن ووجبات ساخنة للإفطار والسحور، كما تم إطلاق حملة (إفطار صائم) ليستفيد بها أكثر من ثلاثة ملايين صائم.