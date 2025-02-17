إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

رياض - احمد صلاح - في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أكد النائب علي مهران على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعد واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات المحلية. وأشار مهران إلى أن هذه الخطوة لن تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد الوطني، بل ستلعب دورًا محوريًا في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح النائب أن إعادة تشغيل هذه المصانع ستعمل على تحسين الإنتاج المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات الأجنبية ويدعم الصناعات الوطنية. كما أن هذه الخطوة ستساعد في استغلال الموارد المحلية بشكل أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف مهران أن الحكومة يجب أن تتبنى سياسات داعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المصانع، مع توفير الحوافز الضرورية لتسهيل عملية إعادة التشغيل. كما أكد على أهمية توفير التدريب اللازم للعمالة المحلية لضمان نجاح هذه المصانع في تحقيق أهدافها الإنتاجية.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل هي أيضًا خطوة اجتماعية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المحلية.