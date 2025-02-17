الرئيس السيسي يستقبل الرئيس القبرصي لتعزيز التعاون الثنائي

رياض - احمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في لقاء ثنائي على هامش مشاركتهما في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025". وقد تمحور اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في إطار الآلية الثلاثية التي تضم اليونان.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقي والأمني بين مصر وقبرص. كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما ناقش الرئيسان التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً للشرعية الدولية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية القبرصية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار. ويعكس هذا اللقاء التزام البلدين بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقد أشاد الرئيس القبرصي بالدور الريادي لمصر في المنطقة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. من جانبه، أكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وقبرص، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام الإقليمي.