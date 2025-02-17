وزير التعليم العالي: 70% من الإنتاج البحثي في مصر يصدر من الجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 03:32 مساءً - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن 70% من الانتاج البحثى فى مصر يصدر من الجامعات، موضحا أن آخر عدد فى الجامعات فى مصر وصل 116 جامعة من أصل حوالى 50 جامعة فى عام 2014، وهناك 10 جامعات أهلية ستنضم المنظومة سبتمبر المقبل، وننتظر القرارات الجمهورية لها، مؤكدا الحرص على جودة التعليم العالى فى مصر.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، أن التصنيفات الدولية بدأت فى رصد وتصنيف البرامج البينية ولدينا 4 جامعات أدرجت فى التصنيفات الدولية فى التخصصات البينية، وفى تصنيف سيماجو شهد الجامعات المصرية تطور كبير فى هذا التصنيف .

وتابع وزير التعليم العالى، أن برنامج genz بلغ إجمالى الدعم والجوائز المقدمة 82 مليون جنيه، وبمشاركة 20 ألف طالب وباحث و91 جامعة ومركز بحثى.