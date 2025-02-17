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المهندس إبراهيم محلب : عودة الروح إلي ماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة

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المهندس إبراهيم محلب : عودة الروح إلي ماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 03:31 مساءً - قام رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بزيارة ودية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني . وذلك قبيل مشاركته في البرنامج الوثائقي (القاهرة الخديوية) والذي ينتجه التليفزيون المصري.

أشاد رئيس الوزراء الأسبق بعودة الروح إلي ماسبيرو ، وبالخطوات التي اتخذها مجلس الهيئة الجديد من أجل استعادة دور ومكانة الإذاعة والتليفزيون المصري. وأضاف : لا يزال المشوار طويلاً ، ولكن من المهم أن البداية قد تحققت ، وأن الحركة تمضي في الاتجاه الصحيح.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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