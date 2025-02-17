رئيس الشيوخ يؤكد على أهمية المجلس في ملف تعثر المصانع

رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في متابعة ملف تعثر المصانع. وأشار عبد الرازق إلى أن هذا الملف يعد من القضايا الحيوية التي تحتاج إلى اهتمام خاص، نظرًا لأهمية المصانع كعصب رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الأمر لا يقتصر فقط على حصر عدد المصانع المتعثرة، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى مناقشة الأسباب الكامنة وراء هذا التعثر ووضع حلول عملية وفعالة. وشدد على ضرورة عقد جلسات متخصصة بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة وخبراء في المجال الصناعي، وذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ يمكن أن تسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع وتعزيز دورها في الاقتصاد.

وأوضح عبد الرازق أن تعثر المصانع ليس مجرد قضية اقتصادية فحسب، بل إنها تمتد لتشمل جوانب اجتماعية ووظيفية، حيث أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمكن أن يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر. وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكتفي بدور المراقب، بل سيعمل بشكل فعال مع الحكومة والجهات المعنية لضمان إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.

كما أشار إلى أن ملف تعثر المصانع يحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المالية، لضمان توفير التمويل اللازم وإزالة العقبات التي تعترض طريق إعادة تشغيل هذه المصانع. وأكد أن المجلس سيعمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة التي تدعم هذه الجهود وتسهل عملية إعادة الإعمار الصناعي.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة وتضمن عدم تكرارها في المستقبل. وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جادة وفورية لإنقاذ القطاع الصناعي من حالة التعثر التي يعاني منها، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.