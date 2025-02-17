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ضبط المتهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام إحدى المحاكم في أكتوبر

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ضبط المتهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام إحدى المحاكم في أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 02:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية وأحد القنوات الفضائية متضمناً تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بمعرفة طليقها أمام إحدى المحاكم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة . 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة من (سيدة وشقيقتها "مصابتان بعدة كدمات متفرقة بالجسم") بتضررهما من طليق الأولى ( شريك بسلسلة مطاعم " له معلومات جنائية" ) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب حال تواجدهما أمام إحدى المحاكم  الكائنة بدائرة القسم  والإصطدام بهما بالسيارة لوجود خلافات بينه وطليقته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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