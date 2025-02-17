محافظة الجيزة تضبط ١٤ طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن وبط فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 02:41 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشأت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين علي مدار أسبوعين التي أسفرت عن ضبط ١٤ طن مصنعات و مقطعات لحوم و مصنعات و مقطعات و هياكل و مفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات ضمت ٤.٥ طن مصنعات لحوم و مقطعات دواجن ودواجن وبط غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهي الصلاحية وذلك بأحياء إمبابة وبولاق الدكرور.

وضبط ٥ طن هياكل و مصنعات مفروم دواجن ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر .

كما تم ضبط ٤.٥ طن مقطعات لحوم و دواجن ومفروم ولحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحياء العجوزة والجيزة والهرم والطالبية والعمرانية .

كما تمكنت الحملات من ضبط ٤١٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء امبابه والوراق والهرم وبولاق الدكرور والطالبية ومنشأة القناطر .

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٣٥ محضر حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة .