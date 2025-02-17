الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز أنشطة شركة «أباتشي» واستثماراتها في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 02:41 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد "جون كريستمان" رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى رؤى الشركة بشأن توسيع أعمالها في مصر، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي في البلاد، فضلاً عن إسهاماتها البارزة في عمليات إستكشاف وإنتاج الغاز والبترول، مما يعزز هذا القطاع الحيوي ويمكنه من القيام بدور رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية، من خلال تحويل مصر إلى مركز محوري لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، كم أكد الرئيس على أهمية تعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر لتعظيم الاستفادة من موارد البلاد.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس شركة أباتشي أكد من جانبه على اعتزازه بلقاء الرئيس، مؤكداً على أهمية العلاقة التي تربط بين مصر والشركة في إطار برامج الشركة على المستوى الدولي، ومشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي إنعكس على التطور المستمر في مجال إنتاج الطاقة وتنويع مصادرها، وكذلك إنعكس في تحسين مستوى البنية التحتية للدولة بصفة عامة ولقطاع البترول والغاز بصفة خاصة، فضلاً عن توسع مصر في مشروعات التعاون الإقليمي للربط مع دول الإقليم بهدف نقل وإسالة الغاز، وهي الأمور الذي سوف يكون لها مردود وأثر إقتصادي إيجابي.