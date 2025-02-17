جامعة حلوان تشارك في ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة بجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 02:40 مساءً - في إطار حرص جامعة حلوان على دعم طلابها وتنمية مهاراتهم القيادية شارك وفد من اتحاد طلاب الجامعة في فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة - مصر 2030" والذي استضافته جامعة أسيوط .

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شهد الملتقى مشاركة قادة الاتحادات الطلابية من 28 جامعة مصرية بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب

وكان لممثلي اتحاد طلاب جامعة حلوان دور بارز في الملتقى حيث قدموا أفكارًا ومقترحات بناءة لتطوير الأنشطة الطلابية مما يعكس تميزهم وريادتهم في تمثيل زملائهم ودعم الحركة الطلابية وضمت قائمة المشاركين من الجامعة يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ومحمد سعيد أمين لجنة الأسر العليا ومحمد ضياء الدين أمين لجنة الجوالة العليا وفاطمة خالد أمين مساعد اللجنة الفنية العليا وأروى أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الموسيقية

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تحرص دائمًا على دعم طلابها وتوفير الفرص التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز وعيهم الوطني مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل من القادة القادرين على المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تدعم كل الأنشطة التي من شأنها تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز دورهم المجتمعي مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات المصرية لتعزيز دور الاتحادات الطلابية في تطوير العملية التعليمية

وتعكس هذه المشاركة الفعالة التزام جامعة حلوان برؤيتها في إعداد شباب قادر على مواجهة التحديات والمشاركة بفعالية في تنمية المجتمع

وتمت مشاركة الجامعة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.