أمن دمياط يضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:40 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن أسوان ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر " الشابو") بحوزة (4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" .. عبارة عن (بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية – عدد من الطلقات)، فضلاً عن تنفيذ عدد (668) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" .. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.