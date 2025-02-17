السفير المصري في بيروت: اللجنة الخماسية ملتزمة بملف إعادة إعمار لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - قال السفير المصري في بيروت، علاء موسى، اليوم الاثنين، إن دعم اللجنة الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان مستمر، مؤكدًا أن هناك التزامًا كاملًا بالوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية.

وأضاف "موسى"، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، بعد لقاء سفراء مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالرئيس اللبناني جوزيف عون: "استمعنا من الرئيس اللبناني إلى تقديره لبعض الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، والدولة اللبنانية عازمة على بسط سلطتها، والجميع خاضع للقانون".

وتابع: "ما حدث من اعتداء على "اليونيفيل" غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه كما تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل".

وأكد التزام الدول الخمس بدفع إسرائيل إلى الانسحاب في الموعد المحدد، إذ تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل تحقيق ذلك، موضحًا أن اللجنة الخماسية ملتزمة بدعم لبنان في كل المجالات ومساعدته على مواجهة التحديات كافة.

ورفض "موسى" استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للسيادة اللبنانية.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستضع خطة لإعادة الإعمار وسيتم عرضها على شركاء لبنان، للبحث في أفضل طريقة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستكون أول اهتمامات الحكومة بعد نيلها الثقة.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية تؤكد التزامها بملف إعادة الإعمار على أن يتم بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانية.