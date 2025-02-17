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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

 

وأعلنت الوزارة، الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين.

 

ومازالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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