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الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول ويؤكد أهمية جهود البحث والاستكشاف في مصر

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الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول ويؤكد أهمية جهود البحث والاستكشاف في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية إستعرض نتائج أعمال الشركة في مشروعاتها في مصر خلال الفترة الماضية، وخطط الشركة الحالية والمستقبلية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، مؤكداً حرص الشركة على علاقتها الإستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات الضخمة التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في ذات السياق على حرص مصر على علاقات التعاون مع الشركة الإيطالية، مشيراً إلى أهمية قيام الشركة بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، بهدف تحقيق الإستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين مصر والشركة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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