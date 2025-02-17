المجلس القومي للمرأة يشارك في تدريب الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي ”القيادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات تدريب الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية" والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، واستهدف عددا من السيدات اللاتي تشغلن مناصب قيادية بأفريقيا..

حيث شاركت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس بعرض توضيحي عن دور المجلس وآليات عمله وفروعه ولجانه والمشاريع والبرامج التي ينفذها على مستوى المحافظات .

وقد أشادت العديد من المتدربات بدور القيادة السياسية في مصر فى دعم المرأة المصرية ودعم قدراتها وتمكينها في كافة المجالات ، ودارت العديد من المناقشات حول كيفية الإستفادة من تجربة المجلس لدعم وتمكين المرأة بدولهم.