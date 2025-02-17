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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وأعلنت الوزارة، الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين،

ومازالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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