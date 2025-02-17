رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ”اتصالات مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: البروتوكول انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع "اتصالات مصر" ويؤكد: تعزيز الشراكة مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا سيكون له أثر استراتيجي كبير في تطوير المنظومة الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بروتوكول التعاون مع "اتصالات مصر" يشمل 'تقديم حلول تقنية مبتكرة للرعاية الصحية' و'تقوية شبكات الاتصالات لتعزيز التواصل بالمناطق النائية' و'توفير مزايا خاصة للعاملين وأسرهم'

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى للتعاون مع "اتصالات مصر" لتحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي ذكي يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) ويُصرِح: تكلفة إنشاء المجمع وتجهيزه تجاوزت 4 مليارات جنيه ليصبح الأكبر في شمال مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة سوق واعد لشركات الاتصالات والتكنولوجيا لتقديم خدماتها لأكثر من 45 ألف موظف حاليًا ومتوقع زيادتهم إلى 200 ألف خلال عامين وأكثر من مليون ونصف بحلول 2030 مع توسع منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك قاعدة بيانات ضخمة ومتنامية تتيح فرصًا واعدة لشركات الاتصالات في توجيه الاستثمارات ووضع خطط التوسع وربط المشروعات برؤية مصر 2030

الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بـ"اتصالات مصر": فخورون بنجاحات هيئة الرعاية الصحية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية في 6 محافظات ونتطلع إلى أن نكون شريكًا في هذا النجاح

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وشركة اتصالات مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وقّع البروتوكول عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عنها، وعن شركة اتصالات مصر، المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، نيابةً عن المهندس حازم متولي، المدير العام للشركة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا البروتوكول يمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة اتصالات مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع حجم أعمالها المتنامي، كما أكد على أن تعزيز التعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا سيسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السبكي، أن بروتوكول التعاون يشمل عدة محاور رئيسية، أهمها تقديم حلول تقنية مبتكرة للرعاية الصحية، تقوية شبكات الاتصالات لتعزيز التواصل بالمناطق النائية وضمان تغطية أفضل، بالإضافة إلى توفير مزايا متميزة للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وأسرهم، إلى جانب دراسة إمكانية إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بشركة اتصالات مصر وأسرهم في المنشآت العلاجية التابعة للهيئة.

وأشار السبكي، إلى أن أحد أبرز المشروعات المستهدفة من هذا التعاون هو تحويل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة في محافظة السويس إلى مستشفى رقمي ذكي بالكامل يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع تجاوزت 4 مليارات جنيه، مما يجعله أكبر مجمع طبي في شمال مصر.

كما أوضح أن الهيئة تمتلك سوقًا واعدًا لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يبلغ عدد العاملين بها حاليًا 45 ألف موظف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 200 ألف موظف خلال عامين، ومع التوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بإضافة محافظات جديدة، سيصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف موظف بحلول عام 2030.

وأضاف، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة ومتنامية تتيح فرصًا واعدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا في توجيه الاستثمارات، ووضع خطط مستقبلية، وربط المشروعات الصحية برؤية مصر 2030، مما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

ومن جانبه، أعرب المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بنجاحات الهيئة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومشيدًا بتطور الخدمات الطبية في مصر، ومؤكدًا تطلع الشركة إلى أن تكون جزءًا من هذا النجاح عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية الداعمة للقطاع الصحي.

بهذه الخطوة، تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية ترسيخ مكانتها كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي الصحي، من خلال تبني أحدث التقنيات، وإطلاق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب شركة اتصالات مصر، كل من: المهندس مصطفى اليماني، رئيس قطاع الشئون الحكومية، اللواء حسام سلامة، مدير العلاقات الحكومية، الأستاذ هاني سلام، نائب مدير العلاقات الحكومية، الأستاذ أحمد أيمن، مسئول العلاقات الحكومية، الأستاذ أحمد حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام، والأستاذة هنادي شريف، مسئول العلاقات العامة والإعلام.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الإستراتيجية، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، اللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.