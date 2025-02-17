زعيم الهدافين الأجانب بالبريميرليج.. محمد صلاح يقترب من التربع على الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 11:33 صباحاً - أصبح الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قريباً للغاية من الانقضاض على صدارة قائمة أفضل الهدافين الأجانب فى مسابقة الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وأحرز محمد صلاح هدفا فى فوز الريدز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وعزز محمد صلاح موقعه فى المركز السادس بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سجل الهدف رقم 180 في مسيرته بالمسابقة متأخرً بفارق 4 أهداف فقط عن معادلة عدد أهداف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس بالقائمة، وأعلى لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة.

وضمت قائمة أفضل الهدافين الأجانب في الدوري الإنجليزي كالتالى:

سيرجيو أجويرو يتصدر القائمة، حيث لعب 275 مباراة وسجل 184 هدفًا بمعدل هدف كل 132 دقيقة، بإجمالي 24,285 دقيقة لعب.

في المركز الثاني، يأتي محمد صلاح الذي خاض 288 مباراة مع فريقين مختلفين، وسجل 180 هدفًا بمعدل هدف كل 142 دقيقة، وبلغ إجمالي عدد الدقائق التي لعبها 25,520 دقيقة.

تييري هنري يحتل المركز الثالث، حيث لعب 258 مباراة مع آرسنال، وسجل 175 هدفًا بمعدل هدف كل 130 دقيقة، بإجمالي 22,680 دقيقة لعب.

يليه في المركز الرابع روبن فان بيرسي الذي سجل 144 هدفًا في 280 مباراة مع ناديين، بمعدل هدف كل 166 دقيقة، وإجمالي 23,853 دقيقة لعب.

في المركز الخامس، جيمي فلويد هاسلبانك لعب 288 مباراة مع أربعة أندية، وسجل 127 هدفًا بمعدل هدف كل 201 دقيقة، وبلغ إجمالي الدقائق التي لعبها 25,590 دقيقة.

سون هيونج مين يحتل المركز السادس بعد أن خاض 324 مباراة مع توتنهام وسجل 126 هدفًا، بمعدل هدف كل 220 دقيقة، بإجمالي 27,745 دقيقة لعب.

يأتي في المركز السابع روبي كين، الذي لعب مع 6 أندية وخاض 349 مباراة، مسجلاً 126 هدفًا بمعدل هدف كل 249 دقيقة، بإجمالي 31,312 دقيقة لعب.

في المركز الثامن، نيكولاس أنيلكا الذي خاض 364 مباراة مع 6 أندية، وسجل 125 هدفًا بمعدل هدف كل 260 دقيقة، وبلغ إجمالي الدقائق التي لعبها 32,531 دقيقة.

أما المركز التاسع، فيحتله دوايت يورك الذي لعب 375 مباراة مع 5 أندية، وسجل 123 هدفًا بمعدل هدف كل 270 دقيقة، بإجمالي 33,220 دقيقة لعب.

وأخيرًا في المركز العاشر، روميلو لوكاكو الذي خاض 278 مباراة وسجل 121 هدفًا بمعدل هدف كل 202 دقيقة، بإجمالي 24,548 دقيقة لعب.