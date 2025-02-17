قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 11:32 صباحاً - وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعى الوطني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف البروتوكول إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والإنتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وأعرب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بالغ تقديره للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للإرتقاء بمستوى الوعى لدى أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات وإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

كما أكد اللواء أ ح أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على غرس قيم الإنضباط لدى شباب مصر. والتنسيق المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية الحس الوطنى لهم كونهم عماد الأمة

وبناة نهضتها .