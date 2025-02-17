علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:32 صباحاً - بات فى حكم المؤكد خروج التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ولم يشارك على معلول فى مباريات الأهلى الأخيرة، رغم قيده محلياً فى يناير الماضى بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، رغم جاهزيته الفنية والطبية، ليصبح خارج حسابات كولر الذى سيميل للدفع بالعناصر الجاهزة فى تشكيل مباراة القمة.

ويستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مصطفى العش مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى العش عن مباراة الاهلى والاسماعيلى الأخيرة التى أنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة مساء أمس بعد حصوله على الكارت الأحمر في مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة التي فاز بها الاهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتعاقد الاهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من نادى زد اف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.