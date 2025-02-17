الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر "إيجبس 2025" للطاقة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:32 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات مؤتمر إيجبس 2025، توقيع اتفاقيات تعاون مهمة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وأخرى لتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر وقبرص، في مجال الغاز الطبيعي، في إطار الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي، باستغلال البنية التحتية المصرية.