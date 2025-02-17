معهد الفلك: غرة رمضان السبت الأول من مارس وعدته 29 يومًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:31 صباحاً - قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، إن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446 ستوافق فلكيا، يوم السبت الأول من مارس المقبل، وعدته 29 يوما.

وأضاف رابح- في بيان، اليوم الاثنين، أن هلال شهر رمضان سيولد في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم /الجمعة/ الموافق 28 فبراير الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (34-37) دقيقة.

وأشار إلى أن في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (20- 44) دقيقة.