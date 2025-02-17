مجلس الوزراء: توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطن لشهر رمضان بتخفيضات كبيرة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 09:35 صباحاً - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الإثنين، أن كافة السلع الأساسية واحتياجات المواطن خلال شهر رمضان الكريم متوفرة بتخفيضات تصل إلى 30% في معرض "أهلا رمضان" الذي افتتحه أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الحمصاني - في تصريح خاص لبرنامج "هذا الصباح" بقناة "إكسترا نيوز" : إن معرض "أهلا رمضان " يقام على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات، ويقتصر البيع فيها على المواطنين فقط وليس التجار بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف "لدينا 115 معرضا حتى الآن موجودا على مستوى كافة المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات".

وأشار إلى وجود تنسيق بين اتحاد عام الغرف التجارية مع السلاسل التجارية لإنشاء ركن بداخلها لمعارض "أهلا رمضان " في إطار سياسة الحكومة لضبط أسعار السلع وتوفيرها، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم .

كما قال إن هناك 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية تابعة لوزارة التموين لتوفير السلع، وتتكامل مع معارض اليوم الواحد التي يتم تنظيمها في 110 أفرع ، مؤكدا أن الحكومة توفر عددا كبيرا من المعارض على مستوى الجمهورية لضبط أسعار السلع وزيادة المعروض.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح مساء أمس الأحد، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، والذي سيمتد خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري.