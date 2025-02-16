وزير الأوقاف ورئيس محكمة النقض يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 04:29 مساءً - وقع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مشتركة بمقر محكمة النقض، وذلك لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات نشر الثقافة القانونية والتوعية الدينية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال مراسم التوقيع، أن التعاون مع السلطة القضائية خصوصا محكمة النقض بكل جلال تاريخها يعزز جهود نشر الوعي الصحيح، لا سيما في القضايا ذات الأبعاد الفقهية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع.

من جانبه، أشاد المستشار حسني عبد اللطيف بأهمية مذكرة التفاهم، موضحا أنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير، بما يحقق التوازن بين الجوانب القانونية والدينية في بناء الوعي المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعّال لبنود المذكرة، من خلال عقد ندوات وورش عمل مشتركة، تسهم في رفع مستوى الوعي الديني والقانوني، وتخدم قضايا الوطن والمواطن، مع تأكيد استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.