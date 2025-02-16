رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 04:29 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية .

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ميناء السلوم البرى ، حيث إستمع إلى شرح مفصل تناول منظومة العمل والإجراءات الأمنية المتبعة على مدار الـ 24 ساعة ل إحكام السيطرة على الحدود الغربية للدولة المصرية .

أعقبها المرور على عدد من النقاط الحدودية للإطمئنان على إجراءات التأمين والحالة المعيشية والإدارية لرجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين خط الحدود الدولية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، ونقل الفريق / أحمد خليفة للمقاتلين تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على ما يبذلونه من جهود فى حماية الوطن والذود عن ترابه .

وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات ، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية لأبطال القوات المسلحة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها فى حماية الوطن والحفاظ على مقدراته ، وكذا التصدى لكافة أعمال التسلل والتهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .

وشارك الفريق / أحمد خليفة المقاتلين داخل إحدى النقاط الحدودية تناول وجبة الغداء ، كما قام بالتفقد جواً لعدد من نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .