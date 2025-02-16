ضبط 4 شركات غير مرخصة تزعم تنظيم برامج سياحية وحج وعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر – برامج لرحلات دينية – إستمارات إلحاق العمالة بالخارج – دفاتر مدون بها بيانات العملاء– كروت دعاية – إيصالات إستلام نقدية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.