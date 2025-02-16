كشف حقيقة حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين (طالبان) بإحدى المدارس بالقاهرة، تطورت لتعدى كلاً منهما على الآخر بالأيدى، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين، وبإستدعاء أولياء أمورهما أيدا ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.