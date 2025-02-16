رئيس هيئة الرعاية الصحية يترأس اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 03:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع التحضيرات النهائية لورشة العمل الخاصة لتحديث استراتيجية الهيئة بمشاركة مختلف الفئات لضمان تنفيذها بفاعلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تحديث الاستراتيجية يتماشى مع المتغيرات الصحية العالمية ويعزز جاهزية الهيئة لمستقبل الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاستراتيجية الجديدة تعزز دور الهيئة كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة وبوابة أفريقيا والشرق الأوسط

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في قطاع الرعاية الصحية لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة انتقلت من مفهوم الرعاية الصحية المتمركزة حول المرضى لتصبح متمركزة حول السكان لضمان تقديم رعاية للأصحاء بخلاف المرضى بصورة متكاملة ومستدامة

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية الهيئة 2025-2032، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافةً إلى خبراء الإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصحية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أحمد السبكي بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الاجتماعات والمناقشات الجارية حول تحديث الاستراتيجية، ومؤكدًا أهمية صياغة رؤية متطورة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحية، مع التركيز على التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، البحث العلمي، والاستفادة من قصص النجاح الدولية.

كما تابع الدكتور السبكي، التحضيرات النهائية لورشة العمل التي ستجمع مختلف فئات الهيئة، بما في ذلك الأطقم الطبية والفنية والإدارية، لضمان مشاركة شاملة في تحديث الاستراتيجية، وأكد على ضرورة توثيق الاستراتيجية وتفعيل آليات نقل المعرفة والخبرات لضمان تنفيذها بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور السبكي، أن تطوير الاستراتيجية يتماشى مع المتغيرات الصحية العالمية، ويعزز جاهزية الهيئة لمستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار، إلى أن تحديث الاستراتيجية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة، وبوابة محورية لأفريقيا والشرق الأوسط في هذا القطاع الحيوي، كما أكد أن تحديثها سيعكس انتقال الهيئة نحو نموذج متكامل لا يركز فقط على المريض، بل تصبح أيضًا متمركزة حول السكان لضمان تقديم رعاية للأصحاء بخلاف المرضى بصورة متكاملة ومستدامة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق استراتيجية طموحة تعزز مكانتها كركيزة أساسية للرعاية الصحية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية الجديدة يعتمد على التكامل بين الكوادر البشرية المؤهلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الدولية الفعالة.

كما أكد، على أهمية الاستمرار في تبني نهج الابتكار والتطوير المستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وحضر الاجتماع من خبراء الإدارة الاستراتيجية كلٌّ من: السيد أندي وارد، والسيد لابيرت مونتفيتش، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل المموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، حضر كلٌّ من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.