محافظة جنوب سيناء تطلق 15 شاحنة محملة بمواد غذائية وبطاطين إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:30 مساءً - أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، قافلة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة، محملة بمساعدات لدعم أهل غزة، فى إطار مبادرة "تحيا مصر" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلقت القافلة منذ قليل من أمام ديوان عام المحافظة بعدد 15 شاحنة تحمل 150 طنا من المواد الغذائية منهم 13 طنا مواد غذائية و2 طن بطاطين مرور بشارع الكورنيش الجديد حتى الطريق الدولى الانطلاق إلى معبر رفح.

وتابع اللواء خيرى حسين سكرتير عام محافظة الدكتور إطلاق القافلة نائبا عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بحضور المحاسب على حمادة رئيس مدينة طور سيناء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وقد تضمنت الحملة جمع التبرعات العينية من مواد غذائية والمستلزمات الأساسية.

وعبر اللواء خيرى حسين سكرتير عام محافظة عن سعادته لنجاحهم فى تجهيز القافلة كما شارك فى الاستعدادات عدد كبير من شباب المحافظة مما يؤكد الروح الوطنية لدى كافة الاعمار وشباب الكشافه وشباب مراكز الشباب والكشافة البحرية.

وأشاد السكرتير العام محافظ بالدور الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء فى فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصرى دائمًا يمد يد العون لأشقائه فى الأوقات الصعبة وأوضح أن هذه المبادرة تأتى ضمن مساعى محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطنى فى مواجهة التحديات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين فى المحافظة، حيث توافد العديد من أبناء سيناء على مراكز جمع التبرعات للمساهمة فى هذه الحملة التى تعتبر جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين.