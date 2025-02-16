برعاية وزير التعليم العالي ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات هاكاثون التعليم الذكي، والذي نظمته جامعة بنها بالتعاون مع كل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات(ITI) ، بحضور د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ود.معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود.شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية.

وخلال كلمته، أكد د.ناصر الجيزاوي أن الهاكاثون السنوي الذي تنظمه الجامعة يمثل فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتعاون من أجل إيجاد حلول تسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن المشاريع والأفكار التي تم تقديمها خلال هذا الهاكاثون، إذا تم استثمارها وتوظيفها بشكل مناسب، ستفتح أبوابًا واسعة نحو مستقبل مشرق، ليس فقط في مجال التعليم، بل في مختلف القطاعات؛ مما سيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، مؤكدًا أن الجامعات بما تمتلكه من موارد مادية وبشرية، يجب أن يكون لها دور مباشر وغير مباشر في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.

وأكد د. ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها من خلال تنظيم "هاكاثون التعليم الذكي"، تسعى إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية في كيفية نقل المعرفة وتطوير المهارات، مشيرًا إلى أن التعليم في العصر الرقمي أصبح يتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية ليشمل بيئات تعليمية مبتكرة تدعم التعليم التفاعلي والتعلم الذاتي المستدام.

ومن جانبه، أكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق يولي أهمية كبيرة بتوفير الدعم للمبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، ويهدف إلى توجيه الطاقات الشابة نحو الإبداع بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الاستثمار في أفكار المبتكرين هو استثمار في المستقبل، مشيدًا بالتعاون مع جامعة بنها في تنظيم "هاكاثون التعليم الذكي" الذي يعزز التحول الرقمي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030، كما عبر عن سعادته بنجاح الهاكاثون، والمشاركة الكبيرة من طلاب الجامعات، مهنئًا الفرق الفائزة التي حصلت على جوائز مالية بإجمالي 280 ألف جنيه من جامعة بنها والصندوق.

وقد جاءت الفرق الفائزة فى مسارات الهاكاثون المختلفة على النحو التالي:

الفائزون بالمسار الأول: التعلم عن بعد

المركز الأول: فريق جامعة الدلتا

المركز الثاني: فريق جامعة بنها

المركز الثالث: فريق جامعة مطروح

الفائزون بالمسار الثاني: التفاعلية في التعليم

المركز الأول: فريق جامعة المنصورة الجديدة

المركز الثاني: فريق جامعة بورسعيد

المركز الثالث: الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

الفائزون بالمسار الثالث: أدوات التعلم المرنة

المركز الأول: فريق جامعة الزقازيق

المركز الثاني: فريق جامعة الجلالة

المركز الثالث: فريق جامعة المنوفية

الفائزون بالمسار الرابع: خدمات تعلم اللغات

المركز الأول: فريق الجامعة المصرية الصينية

المركز الثاني: فريق جامعة الزقازيق

المركز الثالث: فريق جامعة المنصورة الجديدة

الفائزون بالمسار الخامس: تحويل التعلم إلى لعبة

المركز الأول: جامعة زويل

المركز الثاني: جامعة المنوفية

المركز الثالث: جامعة دمياط

الفائزون بالمسار السادس: أنظمة دعم المدربين

المركز الأول: جامعة سيناء

المركز الثاني: جامعة بنها الأهلية

المركز الثالث: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الفائزون بالمسار السابع: تحليل بيانات التعلم

المركز الأول: جامعة دمياط

المركز الثاني: المنصورة الجديدة

المركز الثالث: معاهد العبور

وقد شهد فعاليات ختام الهاكاثون كل من د.السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية، ود.ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية، ود.أمل نصر الدين مدير إدارة البرامج والمشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.سها صفوت عميد كلية الحاسبات الجامعة المصرية الصينية، ود.وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات دمياط، والقيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها.