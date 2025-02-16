سويلم يتابع موقف الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها ”مركز التدريب الإقليمى للمياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:28 صباحاً - إختتام فعاليات البرنامج التدريبى "الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا" بمشاركة ٣٦ متدرب إفريقى

الدكتور سويلم :

- دعم الأشقاء الأفارقة بتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية

- مصر أنشأت "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA تحت مظلة مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية

- تنفيذ ٢١ برنامج تدريبي بمشاركة ٤٢٧ متدرب إفريقى منذ تأسيس PACWA عام ٢٠٢٣

- نستهدف تنفيذ ٢٠ برنامج تدريبي جديد بمشاركة ٥٠٠ متدرب إفريقى خلال عام ٢٠٢٥

- خالص الشكر للجامعة الامريكية التى حرصت على استدامة التعاون مع الوزارة فى تنفيذ البرنامج التدريبى "الرى الذكى" إيمانا بأهمية التدريب ، وفى ضوء العلاقات القوية التى تربط الوزارة والجامعة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة الاستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ، بخصوص الفعاليات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى للمياه والتكيف المناخى PACWA ، وذلك فى ضوء اختتام فعاليات البرنامج التدريبى "الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا" بمشاركة ٣٦ متدرب إفريقى .

وصرح الدكتور سويلم ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ إلى دول القارة الإفريقية ، وبما يُمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .

وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، حيث تقدم مصر برامج تدريبية متنوعة للأشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام ، بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم .

وأوضح سيادته أنه تم عقد عدد (٢١) برنامج تدريبى إقليمى بمشاركة عدد (٤٢٧) متدرب إفريقى منذ إنشاء مركز PACWA فى عام ٢٠٢٣ ، ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبي جديد بمشاركة (٥٠٠) متدرب إفريقى .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى "الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا" تم عقده بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري) والجامعة الأمريكية ، وتم تنفيذه بالمقر الرئيسي لمركز التدريب بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من ٢٥ يناير إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٥ ، بمشاركة ٣٦ متدرب من المتخصصين الأفارقة من عدد ١٢ دولة إفريقية (مصر - كينيا - ليسوتو - الكونغو - اوغندا - الصومال - موريتانيا - تونس - رواندا - تشاد - تنزانيا - الكاميرون) .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره للجامعة الامريكية بالقاهرة والتى حرصت على استدامة التعاون مع وزارة الموارد المائية والري فى تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ، وذلك فى إطار ايمان الجامعة بأهمية التدريب وبناء القدرات ، وفى ضوء العلاقات القوية التى تربط وزارة الموارد المائية والري والجامعة الأمريكية .

وقد تم عقد حفل ختام البرنامج التدريبى بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة ، وبحضور السيدة الاستاذة الدكتورة/ سلوى ابو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ، والسيد الاستاذ الدكتور/ لطفي جعفر عميد كلية الهندسة بالجامعة الامريكية ، والسيدة الدكتورة/ ياسمين عبد المقصود مدير فني اول مركز الابحاث التطبيقية في البيئة والاستدامة ، والسيد الاستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري .

ويُعد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي ، والمركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضاً مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة اساسيات التحول الرقمي .