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مظاهرة فى ليون ترفع شعار لا لتهجير الفلسطينيين وترفض مخطط ترامب

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مظاهرة فى ليون ترفع شعار لا لتهجير الفلسطينيين وترفض مخطط ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 11:27 مساءً - قاد عدد كبير من الفرنسيين مظاهرة اليوم بميدان République بوسط مدينة "ليون" الفرنسية، للتضامن مع الشعب الفلسطينى ورفض كافة المخططات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

المظاهرة التى استمرت لنحو ساعتين لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وإدانة مخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع "غزة، شهدت مشاركة نحو ١٤٠٠ شخص(فرنسيين - عرب - مصريين)، وتضمنت فعالياتها إلقاء كلمات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض وادانة الخطة الأمريكية/ الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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