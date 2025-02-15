مسيرة حاشدة فى لندن لرفض خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 11:27 مساءً - من أمام مقر الحكومة البريطانية فى العاصمة لندن، أنطلقت اليوم مسيرة حاشدة اتجهت إلى مقر السفارة الأمريكية، لإعلان الرفض الكامل لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

المسيرة التى دعت إليها عدد من الجمعيات والنقابات العمالية البريطانية بمشاركة الجاليات العربية والمصرية، رفعت لافتات وشعارات للتنديد بتحركات ومخططات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم.

ورفع المشاركين فى المسيرة أعلام دولة فلسطين وعلم مصر وصورة الرئيس السيسى ولافتات كتب عليها دعم المشاركين لموقف مصر والرئيس السيسى الرافض لتهجير الفلسطينيين.