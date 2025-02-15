عمر مرموش انطلق.. قدّم أوراق اعتماده بهاتريك وحصد جائزة أفضل لاعب أمام نيوكاسل وسجل رقما تاريخيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 11:27 مساءً - توج الدولي المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد التي انتهت بفوز السيتزنز بنتيجة 4-0 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي حصل عمر مرموش على أكثر من 80% من الأصوات التي شاركت في اختيار أفضل لاعب في اللقاء.

نتائج التصويت لعمر مرموش نتائج التصويت لعمر مرموش

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم المصري عمر مرموش هاتريك، وجيمس ميكاتي في الدقائق 19، 24، 33، و84 على التوالي لصالح مانشستر سيتي ليحققم 3 نقاط مثيرة في مشواره بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

أكد نادي مانشستر سيتي أن الدولي المصري عمر مرموش سجل رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز أسرع هاتريك فى تاريخ اللاعبين العرب بعد تسجيل ثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.

عمر مرموش أفضل لاعب عمر مرموش أفضل لاعب

وخاض مانشستر سيتي مباراة وسط حالة من غياب الثقة بعد الخسارة أمام ريال مدريد 3-2 في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الإياب أمام الفريق الملكي يوم 19 فبراير الجاري.ترتيب مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

بهذه النتيجة ارتقى فريق مانشستر سيتي الى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 35.

بينما جاء نيوكاسل يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 8 وتسجيل 42 هدفًا وتلقي 33.مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فقد التقي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في 182 مباراة ، كان التفوق الأكبر من نصيب الفريق السماوي خلال الفوز في 76 مباراة مقابل الخسارة 66 والتعادل 40، وأحرز لاعبوه 285 هدف وتلقت شباكهم 244.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، 1.30 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة نيوكاسل يونايتد 606 مليون يورو، ويعد النرويجي هالاند الأغلي بين صفوف الفريقين بـ200 مليون يورو.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويرغب بيب جوارديولا تحقيق الفوز اليوم، لفض الاشتباك مع المنافس، خصوصا أنه يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط في ترتيب الدوري الإنجليزي.