الديمقراطيون يعارضون خطة ترامب في غزة ويرونها انتهاكا لحقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 08:30 مساءً -

قال الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن، إن 64% من الناخبين الأمريكيين يعارضوا خطة ترامب في تهجير الفلسطينيين، موضحا أن هناك عدد من الاستطلاعات أيضا، وكانت المعارضة أكبر من الديمقراطيين 85%، والمستقلين أكبر من الجمهوريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الديمقراطيين معارضين بقوة خطة ترامب في تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الغالبية من المواطنين الأمريكيين يعارضون، والمعارضين يشملوا قادة الجالية العربية واليهودية.

ولفت إلى أن الجمهورين أكثر دعما لمقترحات ترامب، ويعتبرون أنها خطوة جريئة نحو السلام، ونسبة كبيرة من الديمقراطيين يقولون أنها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتأجيج من احتمالات الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، موضحا أن سيناتور قريب من ترامب وهو يميني متطرف، انتقد موقف الرئيس ترامب.