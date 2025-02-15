أول تعليق من جوارديولا على ثلاثية مرموش: موهبة رائعة وما زال لديه الكثير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 08:30 مساءً -

علق بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي على أداء النجم المصري عمر مرموش خلال مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تألق خلالها وسجل هاتريك.

واكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25 وسجل مرموش هاتريك خلال اللقاء.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "عمر مرموش كان مميزًا ومتألقًا في الدوري الألماني.. هو لاعب بإمكانيات رائعة، ويتمتع أيضًا بسرعة كبيرة وقدرة على التمركز الجيد".

أضاف: "عمر مرموش ؟ ياله من لاعب.. يمتلك الجودة الرائعة".

وواصل: "مرموش حصل على الفرص السابقة ولم يترجمها إلى أهداف، ولكن اليوم اغتنم هذه الفرص".

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم المصري عمر مرموش هاتريك، وجيمس ميكاتي في الدقائق 19، 24، 33، و84 على التوالي لصالح مانشستر سيتي ليحقق 3 نقاط مثيرة في مشواره بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

أكد نادي مانشستر سيتي أن الدولي المصري عمر مرموش سجل رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز أسرع هاتريك فى تاريخ اللاعبين العرب بعد تسجيل ثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.

وخاض مانشستر سيتي مباراة وسط حالة من غياب الثقة بعد الخسارة أمام ريال مدريد 3-2 في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الإياب أمام الفريق الملكي يوم 19 فبراير الجاري.

ترتيب مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

بهذه النتيجة ارتقى فريق مانشستر سيتي الى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 35.