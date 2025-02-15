الهلال الأحمر المصرى: نستعد لإدخال كرفانات مجهزة كمأوى لأهالى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 07:33 مساءً -

تحدثت الدكتورة أمال إيمان المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، عن إطلاق قافلة مساعدات لعم أهالى قطاع غزة من رفح، قائلة: "مازلنا متواجدون هناك وهى زيارة تميزت بتواجد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ووفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية".

وأضافت أمال إيمان خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن القافلة الإغاثية تتم بين جمعية الهلال الأحمر المصرى وجامعة الدول العربية، وكان هناك تفقد لمعبر رفح وأحوال المصابين الفلسطينيين والمرافقين لهم، وتقديم كامل الدعم لهم.

ولفتت أمال إيمان، إلى انه تم تفقد المخازن اللوجتيسة التابعة للهلال الأحمر المصرى، ونستعد لإدخال الكرفانات المجهزة كمأوى جاهز داخل قطاع غزة، وهناك اصطفاف كامل للمعدات الآن، ويعمل الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع السلطات المصرية على بداية دخولها من مساء اليوم أو صباح الغد لمساعدة الأشقاء كمأوى كريم لهم.

تابعت أمال إيمان، أنه تم تفقد حالة مصابى غزة فى مستشفى العريش العام، والجميع اتفق على الدور المصرى الكبير لوقف إطلاق النار فى غزة".