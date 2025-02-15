مصر تحركت بذكاء فى ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين باتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 07:33 مساءً -

قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد تبادل الأسرى، كان الفضل في الوصول إليه للوسيط المصرى الذى تحرك بذكاء ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، موضحا أن التحركات المصرية مستمرة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام المرحلة الأولى، والنفاذ بسرعة للمرحلة الثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن مزيد من التحركات المهمة في هذا الإطار أدى لما وصلنا إليه، مؤكدا أن التحرك المصرى مشهود له بالمصداقية والواقعية.

ولفت إلى أنه كان هناك اتفاق على عدم إعطاء أي فرصة لإسرائيل في الخروج من الاتفاق، مشددا على أن النجاح الكبير للدولة المصرية مهم للغاية ويؤكد أن القاهرة قادرة على إتمام المراحل المقبلة.