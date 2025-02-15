وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان مركز خدمة العملاء ومحطة تنقية مياه شرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:35 مساءً - في ختام جولته اليوم، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مركز خدمة العملاء فرع القناطر الخيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واطلع الوزير على سير العمل بالمركز بداية من استقبال العملاء ومراحل العمل على تذليل وحل أي شكاوى للمواطنين، موجها بتوفير كافة اوجه الدعم للمواطنين والعمل على الاستجابة لكافة طلباتهم.

كما تفقد وزير الإسكان، محطة تنقية مياه شرب القناطر الخيرية مستمعا لشرح تفصيلي حول المحطة، المقامة على مساحة 10 أفدنة، بطاقة تصميمية 69,120 ألف م٣/ يوم، وتخدم 600 ألف نسمة بمدينة القناطر الخيرية والقرى المحيطة بها، وتعمل بالنظام التقليدي لتنقية مياه الشرب، وتتكون المحطة من مأخذ، وعنبر لطلمبات المياه العكرة، وبئر التوزيع، والمروقات، والمرشحات، والخزان الأرضي، وعنبر الطلمبات المرشحة، ومعمل المحطة.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ القليوبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقها، والمقامة على مساحة 5.5 فدان، بطاقة تصميمية للمحطة 10 آلاف م٣/ يوم، وتخدم ٥٠ ألف نسمة حاليا من سكان مدينة قها والقرى المحيطة بها.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ القليوبية، خلال تقنية الفيديو، إلى شرحٍ عن سير العمل بالمحطة والتي تعمل بنظام معالجة ثنائي لمياه الصرف الصحى، بجانب متابعة منظومة معالجة الحمأة الناتجة من الصرف الصحي بالمحطة، وتتكون المحطة من عدة مراحل وهي: مدخل المحطة، والمصافي الميكانيكية، والراسب الرملي، والمعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب النهائية: وأحواض التلامس بالكلور.

ووجه وزير الإسكان، بمواصلة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب على مستوى المحافظة من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال، للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام.