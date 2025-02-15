رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:35 مساءً - على هامش مُشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ السيد/ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي مُستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السيد/ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود متابعة تنفيذ كافة مراحله، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية في إطار الالتزام بتحقيق حل الدولتين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية الجارية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن الجهود الخاصة بعقد القمة العربية الطارئة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، طلب السيد/ أنطونيو جوتيريش نقل تحياته لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهود المصرية المبذولة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن.